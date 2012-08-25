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Джинни: собака, которая спасла 900 кошек Джинни помнят как «собаку, спасающую кошек». Почти 900 котов, котят и кошек обязаны жизнью удивительной собаке и ее хозяину Филиппу Гонсалесу. История знакомства Джинни и Филиппа весьма необычна. Каждый из них успел многое испытать к тому времени.

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Возможно, в Украине за собачьи экскременты будут взимать штрафы Инициатива принадлежит Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующий пункт дополнит статью 154 Административного кодекса Украины, в которой прописаны штрафы за выгул животных в неположенном месте или в общественных местах без поводков и намордников.

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Кандидат в Книгу рекордов Гиннеса ждет своего первого дня рождения Для йоркширского терьера Мейси, родившейся в конце лета 2012 года, крошечный размер стал серьезной угрозой для жизни. Вес при рождении 45 грамм был в 16 раз меньше, чем у остальных собак в помете. Хозяйка сомневалась, что щенок выживет, но сделала для этого все возможное: первые полтора месяца постоянно отлучалась с работы, чтобы каждые полчаса кормить Мейси из шприца. Сегодня угроза позади, и терьер может получить статус самой маленькой собаки в мире, как только ей исполнится 1 год.

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