Добро пожаловать на Povodok.by! 21.12
Рады приветствовать вас на нашем сайте, посвященном лучшим друзьям человека. Здесь вы найдете около 2000 материалов об уходе, дрессировке и других аспектах содержания собак. Публикация новых материалов приостановлена, но мы надеемся, что вы найдете то, что искали, среди существующих статей, новостей, стандартов пород, описаний заболеваний и других материалов.
Джинни: собака, которая спасла 900 кошек 17.12
Джинни помнят как «собаку, спасающую кошек». Почти 900 котов, котят и кошек обязаны жизнью удивительной собаке и ее хозяину Филиппу Гонсалесу. История знакомства Джинни и Филиппа весьма необычна. Каждый из них успел многое испытать к тому времени.
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Возможно, в Украине за собачьи экскременты будут взимать штрафы 04.12
Инициатива принадлежит Министерству регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующий пункт дополнит статью 154 Административного кодекса Украины, в которой прописаны штрафы за выгул животных в неположенном месте или в общественных местах без поводков и намордников.
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Кандидат в Книгу рекордов Гиннеса ждет своего первого дня рождения 27.11
Для йоркширского терьера Мейси, родившейся в конце лета 2012 года, крошечный размер стал серьезной угрозой для жизни. Вес при рождении 45 грамм был в 16 раз меньше, чем у остальных собак в помете. Хозяйка сомневалась, что щенок выживет, но сделала для этого все возможное: первые полтора месяца постоянно отлучалась с работы, чтобы каждые полчаса кормить Мейси из шприца. Сегодня угроза позади, и терьер может получить статус самой маленькой собаки в мире, как только ей исполнится 1 год.
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Ураган Сэнди не сумел разлучить пса Сэнди с его семьей 20.11
Ураган Сэнди обрушился на северо-восточное побережье США в конце октября 2012 года и разлучил многих животных с их хозяевами. Среди них был и 11-летний золотистый ретривер Сэнди, отсутствовавший дома около двух недель. Когда порыв ветра распахнул дверь дома Бэронов, владельцев пса, тот выскочил на улицу. Позже собаку искали хозяева, их соседи и даже полиция, но поиски не приносили результатов.
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Кромфорлендер — маленький немецкий компаньон
Кромфорлендер — еще одна немецкая порода, о которой мы хотим рассказать вам. Она может стать любимцем всей семьи, компаньоном или сторожем — это зависит от вас. Раньше представителей породы использовали как сопровождающую и сторожевую собаку.
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Тибетский мастиф — прирожденный сторож с древней историей
Тибетские мастифы, известные за рубежом под названием Do-Khyi, дружелюбны, терпеливы, имеют спокойный нрав, а об их любви к детям ходят легенды. Тибетский мастиф станет не просто домашним животным для детей, а верным другом, компаньоном в играх. К другим домашним животным представители породы относятся дружелюбно, проявляют к ним симпатию, даже защищают их.
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Немецкий пинчер — живой стандарт качества, дружелюбия и универсальности домашнего питомца
Блестящая, словно лакированная шерсть, черно-подпалый или красно-бурый окрас, внимательный и сосредоточенный взгляд, прекрасно развитая рельефная мускулатура — очевидные достоинства немецкого пинчера. А что о нем можно сказать еще?
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